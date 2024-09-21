Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz, geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor.



Geçen sezon kazanılan tarihi şampiyonlukta önemli pay sahibi olan 21 yaşındaki genç yıldız, bu sezon çıktığı 6 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.



Alman futbolcu, geçen sezonu 49 maçta 18 gol ve 19 asistle tamamlamıştı.



