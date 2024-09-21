Wirtz, kaldığı yerden devam ediyor

Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz, bu sezon çıktığı 6 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Wirtz, kaldığı yerden devam ediyor
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21 Eylül 2024 15:21
Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz, geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor.

Geçen sezon kazanılan tarihi şampiyonlukta önemli pay sahibi olan 21 yaşındaki genç yıldız, bu sezon çıktığı 6 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Alman futbolcu, geçen sezonu 49 maçta 18 gol ve 19 asistle tamamlamıştı.

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