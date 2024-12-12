Johan Elmander, Malmö - Galatasaray maçını izleyecek!

Galatasaray'ın İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maçı sürpriz bir isim daha takip edecek.
Sarı kırmızılı takımın İsveçli eski futbolcusu Johan Elmander, Malmö maçını tribünden takip edecek.
43 yaşındaki isim, 20.45'teki maçta tribündeki yerini alacak. Elmander, geçen sezon Galatasaray'ın Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını da tribünden izlemişti.
Sarı kırmızılı takımın İsveçli eski futbolcusu Johan Elmander, Malmö maçını tribünden takip edecek.
43 yaşındaki isim, 20.45'teki maçta tribündeki yerini alacak. Elmander, geçen sezon Galatasaray'ın Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını da tribünden izlemişti.