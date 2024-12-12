Johan Elmander, Malmö - Galatasaray maçını izleyecek!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Johan Elmander, sarı kırmızılıların deplasmanda oynayacağı Malmö maçını tribünden takip edecek.

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Johan Elmander, Malmö - Galatasaray maçını izleyecek!
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12 Aralık 2024 19:14
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Galatasaray'ın İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maçı sürpriz bir isim daha takip edecek.

Sarı kırmızılı takımın İsveçli eski futbolcusu Johan Elmander, Malmö maçını tribünden takip edecek.

43 yaşındaki isim, 20.45'teki maçta tribündeki yerini alacak. Elmander, geçen sezon Galatasaray'ın Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını da tribünden izlemişti. 

 
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