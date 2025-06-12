Wimbledon'da toplam ödül 53.5 milyon sterlin!

Teniste sezonun üçüncü grand slam tens turnuvası olan Wimbledon'da toplam para ödülü 53,5 milyon sterlin olacak.

calendar 12 Haziran 2025 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wimbledon'da toplam ödül 53.5 milyon sterlin!
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2025'te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 7 oranında artarak 53,5 milyon sterline çıktı.

Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu yüzde 11 artışla 3 milyon, ilk turda elenenler yüzde 10 artışla 66 bin sterlin kazanacak.


Geçen yıl tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda Çek raket Barbora Krejcikova'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, 30 Haziran- 13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

 


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