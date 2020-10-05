Wilshere'in sözleşmesi feshedildi

Jack Wilshere'in West Ham United'da geçirdiği 2 sezonluk dönem karşılıklı anlaşma ile sona erdi.

Wilshere'in sözleşmesi feshedildi
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05 Ekim 2020 23:28
Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Jack Wilshere ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haftalık 100 bin sterlinlik sözleşmesi olan Wilshere'ın sakatlıklarla boğuştuğu West Ham kariyeri sona erdi. Karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin feshedildiği açıklanırken 28 yaşındaki İngiliz futbolcu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılık için üzgün olduğunu söyledi.

Wilshere açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"West Ham'a geldiğimde büyük hedeflerim vardı ancak neler yapabileceğimi gösteremediğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. 28 yaşındayım, başarıya açım, güçlüyüm ve oynamaya hazırım."



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