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Williams, All-Star maçında LeBron'a koçluk yapacak!

Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams'ın, 2022 NBA All-Star maçında Team LeBron'a koçluk yapacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams'ın, 2022 NBA All-Star maçında Team LeBron'a koçluk yapacağı açıklandı.

Suns, 40-9 ile Batı Konferansı'ndaki en iyi dereceyi garantilemiş oldu ve sonuç olarak Williams, NBA All-Star maçında ilk kez başantrenör olarak yer almaya hak kazandı. Williams, 2006-07 sezonunda Mike D'Antoni'den bu yana NBA All-Star Maçı'ndaki ilk Suns başantrenörü olacak.

Williams yönetiminde Suns, bu sezon NBA'deki en iyi dereceye sahip ve takım tarihinde bir sezonun ilk 49 maçındaki en iyi başlangıcını yapmış durumda.

30 Ekim ve 2 Aralık tarihleri arasında arka arkaya 18 maç kazanarak takım rekoruna ulaşmış olan Phoenix, şu anda 10 maçlık bir galibiyet serisine sahip ve Williams ise, Ekim/Kasım aylarında oynanan maçlar için NBA'de Batı Konferansı'nda Ayın Koçu ödülünün sahibi olmuştu.


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