Atlanta Hawks efsanesi Dominique Wilkins, Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın, Michael Jordan'ın geçmişte "gerçekten yetenekli olan tek oyuncu" olduğuna dair yaptığı yorumları eleştirdi.



'All The Smoke' podcast'ine yakın zamanda konuk olan Wilkins, kendi neslinin seleflerinden ders aldığını ve yaptıkları için onlara saygı duyduğunu belirirken, bugünkü genç oyuncuların kendi nesline çamur atmasının onu rahatsız ettiğini belirtti:



"Her döneme saygı duyuyoruz çünkü hepimiz oyunu birilerinden öğrenmek durumundaydık. Yani bizler de bizden önce gelenlerden bir şeyler öğrendik. Bu yüzden basketbolu her zaman takdir ederiz.



Ancak şunu da her zaman söyleriz; zaman onların zamanı, bizim zamanımız ise geride kaldı. Fakat argümanlarını kanıtlamak için bize çamur atmaya çalışmalarından da nefret ediyorum. Bunu yapmak zorunda değiller.



Çünkü hangi dönemde olursanız olun, büyük oyuncu her zaman büyüktür. Kendinizi yükseltmek için geçmiş dönemleri aşağılamayın. Zira biz bunu hiçbir zaman yapmadık. Ben Wilt Chamberlain veya Bill Russell'dan daha iyi olduğumu asla söyleyemem...



Bizler basketbolu onlardan öğrendiğimiz için, onları hep takdir ettik. Benden öncekilerle konuşma şansı bulduğumda, resmen şekerci dükkanında bir çocukmuş gibi oluyorum. Benim için büyük bir zevk.



Basketboldan daha büyük olduğumu asla düşünmemişimdir. Zaten basketboldan daha büyük kimse yoktur çünkü her zaman yeni birileri gelir. Hiçbir birey, oyundan daha büyük olamaz. Oyunun ikonik bir figürü olabilirsiniz, ki bu tanıma uyan birçok adamımız da var, ancak basketbol siz olsanız da olmasanız da, gelişmeye devam edecektir."



Edwards'ın Jordan dönemindeki oyuncular hakkındaki yorumları, birçok eski ve mevcut oyuncunun tepki göstermesine neden olmuştu. Magic Johnson, kariyerinde NBA şampiyonluğu kazanmadığı için konuşacak yeri olmadığını iddia ederek Edwards'ı sert bir şekilde eleştirmişti.



Paul George ise Edwards'ın modern nesil için yol çizen geçmişteki NBA yıldızlarına çamur atmasının saygısızlık olduğunu belirtmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU