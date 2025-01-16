Wilfried Zaha, imzaya gidiyor!

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Charlotte'ye gidiyor. Fildişili futbolcuya cuma günü için seyahat izni verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Wilfried Zaha, imzaya gidiyor!
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16 Ocak 2025 20:42
Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın yeni adresi MLS oluyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Lyon, Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedecek ve Fildişili futbolcu MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralanacak. Zaha'nın Charlotte'ye 18 ay kiralanacağı belirtildi.

CUMA GÜNÜ İMZAYA GİDİYOR

Lyon'un, Zaha'ya transfer için cuma günü seyahat izni verdiği aktarıldı.

LYON PERFORMANSI

Lyon'da bu sezon 7 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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