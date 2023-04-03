Wiggins Bay Area'ya döndü, Warriors gün sayıyor

Golden State Warriors'ın, yıldız ismi Andrew Wiggins'in önümüzdeki günlerde takıma katılabileceğine inandığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wiggins Bay Area'ya döndü, Warriors gün sayıyor
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03 Nisan 2023 14:59
Golden State Warriors'ın, yıldız ismi Andrew Wiggins'in önümüzdeki günlerde takıma katılabileceğine inandığı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde, Şubat ayının ortasından bu yana tek bir maç bile oynamayan 28 yaşındaki kısa forvetin Bay Area'ya döndüğü ve ekibe yeniden katılabileceği belirtilmişti.

The Athletic'ten Anthony Slater, Warriors ekibinin Wiggins'in önümüzdeki günlerde takıma geri döneceğine inandığını söyledi.

Bu sezon Wiggins, 17.1 sayı, 5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalıyor.

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