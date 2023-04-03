Golden State Warriors'ın, yıldız ismi Andrew Wiggins'in önümüzdeki günlerde takıma katılabileceğine inandığı bildirildi.



Geçtiğimiz günlerde, Şubat ayının ortasından bu yana tek bir maç bile oynamayan 28 yaşındaki kısa forvetin Bay Area'ya döndüğü ve ekibe yeniden katılabileceği belirtilmişti.



The Athletic'ten Anthony Slater, Warriors ekibinin Wiggins'in önümüzdeki günlerde takıma geri döneceğine inandığını söyledi.



Bu sezon Wiggins, 17.1 sayı, 5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalıyor.





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