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White ve Murray, Spurs'den yolcu olabilirler mi?

San Antonio Spurs guardları Dejounte Murray ve Derrick White'ın, bu yaz başka takımlar tarafından "alınabilir" konumda olabilecekleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs guardları Dejounte Murray ve Derrick White'ın, bu yaz başka takımlar tarafından "alınabilir" konumda olabilecekleri iddia edildi.

Mevcut kadrosuyla NBA sıralamalarının ortasında sıkışıp kalan Spurs, bu yaz bir yön değişikliğine gidebilir.

The Athletic'ten Zach Harper'a göre Spurs, bu yaz yeni bir yöne gidebilir ve bu da en iyi iki guardından ayrılmaya istekli olabilecekleri anlamına geliyor:

"Spurs'ün Draft hakkını değiştirmesi pek olası görünmese de, Draft dönemi civarlarındaki takas hareketinde aktif olmaları ihtimaline dikkat etmek gerek. Spurs, bir takım olarak nerede olmak istediğini ve geleceğe yönelik planının ne olacağını bulmak zorunda. Şu anda ortaya sıkışmış durumdalar. Lig kaynaklarına göre Murray ve Derrick White'ın ikisi de başka takımlar tarafından elde edilebilir konumdalar."

2020-21 sezonunda Murray, maç başına kariyer rekoru olan 15.7 sayı, 5.4 asist, 7.1 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamaları tutturmuştu.

Sakatlıklardan ötürü geçen sezon pek parlayamayan White ise, 36 maçta 15.4 sayı, 3.5 asist, 3.0 ribaund ve 1.0 blok ortalamalarıyla oynamıştı.


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