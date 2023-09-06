Westerlo'dan iki Türk gencine kanca

Belçika Ligi takımlarından Westerlo, Türkiye'den Galatasaraylı Emin Bayram ve Trabzonsporlu Doğucan Haspolat'ın transferleri için büyük oranda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Westerlo'dan iki Türk gencine kanca
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06 Eylül 2023 13:23
Son güncelleme 06 Eylül 2023 14:20
Belçika Ligi takımlarından Westerlo, Türkiye'den iki transfer için büyük oranda anlaşma sağladı.

GALATASARAY'DAN EMİN BAYRAM

Westerlo'dan Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk'un öncelikli planları arasına olmayan Emin Bayram için transfer teklifi geldi.

Belçika basını, Westerlo'nun Emin Bayram'ın transferi için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

20 yaşındaki stoper, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Westerlo'ya satın alma opsiyonuyla bir sezonluk kiralık transfer olacak.

TRABZONSPOR'DAN DOĞUCAN HASPOLAT

Öte yandan Belçika basını, Westerlo'nun Trabzonspor'un 23 yaşındaki Hollanda doğumlu Türk orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat'ın transferi için de anlaşma sağladığını duyurdu.

Doğucan Haspolat, Westerlo ile 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.

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