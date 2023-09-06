Westerlo'dan iki Türk gencine kanca

Belçika Ligi takımlarından Westerlo, Türkiye'den iki transfer için büyük oranda anlaşma sağladı.



GALATASARAY'DAN EMİN BAYRAM



Westerlo'dan Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk'un öncelikli planları arasına olmayan Emin Bayram için transfer teklifi geldi.



Belçika basını, Westerlo'nun Emin Bayram'ın transferi için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını duyurdu.



20 yaşındaki stoper, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Westerlo'ya satın alma opsiyonuyla bir sezonluk kiralık transfer olacak.



TRABZONSPOR'DAN DOĞUCAN HASPOLAT



Öte yandan Belçika basını, Westerlo'nun Trabzonspor'un 23 yaşındaki Hollanda doğumlu Türk orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat'ın transferi için de anlaşma sağladığını duyurdu.



Doğucan Haspolat, Westerlo ile 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.



