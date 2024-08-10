Belçika Pro Ligi üçüncü hafta maçlarında Westerlo, Union SG ile karşı karşıya geldi.



Timmy Simons yönetimindeki Westerlo, Alexander Blessin yönetimindeki Union SG'yi 4-3 yendi.



Het Kuipje stadında oynana maçta ilk gol 5. dakikada Kevin Rodriguez'den geldi.



Dakika 14'de Doğucan Haspolat ile karşılık veren Westerlo, Mebude, Allahyar ve Reynolds'un golleriyle skoru 4-1'e getirdi.



Dakika 70 ve 90+2 de Kevin Rodriguez ve Sadıki ile karşılık veren Union SG'ye bu goller yetmedi.



Bu sonuçlarla birlikte Westerlo 9 puanla ligde liderliğini sürdürdü. Union SG ise 4 puanla 6.sırada bulunuyor.





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