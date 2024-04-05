LA Clippers guardı Russell Westbrook, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in triple-double performanslarının, kendisininkilerle kıyaslanamayacağını söyledi.



Westbrook, Jokic'in bu sezon da yoğun bir şekilde göstermeye devam ettiği triple-double performansları hakkında konuşurken, Nuggets süperstarının çok yetenekli olduğunu kabul etse de, kendi oyun tarzının onu ligdeki diğer oyunculardan ayırdığına inandığını belirtti:



"Kimse benim gibi değil. Orada bir duralım. Nikola harika bir oyuncu ama o ben değil, ben de o değilim. Tabii ki MVP ödülünü kazanmış olan, savunması zor bir oyuncu ve mükemmel de bir pasör. Doğru şekilde nasıl oynanacağını biliyor ve harika da bir rekabetçi."



Westbrook'un açıklaması Jokic'in Clippers'a karşı 36 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle bu sezonki 24. triple-double'ını yapmasının ardından geldi.





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