West Ham, Tomas Soucek ile uzattı

Premier Lig ekibi West Ham United, orta saha oyuncusu Tomas Soucek'in sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki başarılı ön libero ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
WEST HAM PERFORMANSI
2020 yılında Slavia Prag ekibinden 16 milyon euro karşılığında West Ham'a katılan Soucek, West Ham ile çıktığı 182 karşılaşmada 30 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki başarılı ön libero ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
WEST HAM PERFORMANSI
2020 yılında Slavia Prag ekibinden 16 milyon euro karşılığında West Ham'a katılan Soucek, West Ham ile çıktığı 182 karşılaşmada 30 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU