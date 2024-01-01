West Ham, Tomas Soucek ile uzattı

West Ham United, Tomas Soucek'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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West Ham, Tomas Soucek ile uzattı
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01 Ocak 2024 20:26
Premier Lig ekibi West Ham United, orta saha oyuncusu Tomas Soucek'in sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki başarılı ön libero ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

WEST HAM PERFORMANSI

2020 yılında Slavia Prag ekibinden 16 milyon euro karşılığında West Ham'a katılan Soucek, West Ham ile çıktığı 182 karşılaşmada 30 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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