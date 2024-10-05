West Ham, Ipswich Town'ı farklı mağlup etti!

Premier Lig 7. hafta maçında West Ham, sahasında Ipswich Town'ı 4-1 mağlup etti.

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West Ham, Ipswich Town'ı farklı mağlup etti!
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05 Ekim 2024 18:55
Premier Lig 7. hafta maçında West Ham, sahasında Ipswich Town ile karşılaştı. London Stadyumu'nda oynanan maçı West Ham 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Michail Antonio, 44. dakikada Muhammed Kudus, 49. dakikada Bowen ve 69. dakikada Lucas Paqueta kaydetti. Ipswich Town'ın golünü ise 6. dakikada Delap kaydetti.

Bu sonuçla West Ham ligde puanını 8'e çıkardı. Ipswich Town ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında West Ham, Tottenham ile karşılaşacak. Ipswich ise Everton'u ağırlayacak.

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