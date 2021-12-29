West Ham'dan Patrick Schick için 50 milyon euro!

İngiliz basını, West Ham United'ın Bayer Leverkusen'de oynayan Patrick Schick için 50 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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West Ham'dan Patrick Schick için 50 milyon euro!
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29 Aralık 2021 15:48
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Patrick Schick için 50 milyon euro ödemeyi göze aldığı ifade edildi.

Mirror'da yer alan habere göre; İngiliz ekinin, bu sezon Bayer Leverkusen'de çıktığı 18 maçta 16 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Çek futbolcu ile ilgilendiği ve 50 milyon euro'luk bir bedeli kabul etmeye razı olduğu belirtildi.

İngiliz basınına yansıyan haberde, Alman ekibinde harika bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcunun West Ham United dışında taliplerinin de olduğu aktarıldı.

İki sezondur Bayer Leverkusen'de forma giyen 2021 yazında düzenlenen EURO 2020 performansıyla adından söz ettirmiş ve turnuvada 5 gol atmıştı.


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