Wendel'de Fred etkisi

Galatasaray rotasını Rusya'ya çevirdi, Zenit'le temaslara başladı. Geçen sezon Fenerbahçe'de takımın en iyisi olarak sivrilen Fred'in performansı sonrası Galatasaray, oyun stili olarak benzer görülen Sambacı için vites yükseltti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wendel'de Fred etkisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2024 08:55
Galatasaray ile Zenit forması giyen Brezilyalı Wendel arasındaki flört, gündemi meşgul etmeye başladı.

Brezilyalı Fred'in geçen sezon Fenerbahçe'de yarattığı pozitif etkiyi gören sarı-kırmızılılar, kalite olarak Fred'e benzettikleri Wendel için temaslarını sıklaştırdı.

SON MAÇINA DAMGA VURDU

2020'den beri Rusya'da kariyerini sürdüren Sambacı 8 numara, Zenit'in Krasnodar'ı 4-2 yenerek Rusya Süper Kupası'nı kazandığı finale 1 gol - 2 asistle damgasını vurdu.

MALİYET DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

26 yaşındaki Wendel'in piyasa değeri 20 milyon Euro. Galatasaray cephesi ise hem Zenit hem de oyuncunun menajeri ile görüşüp bonservisi düşürmeye çalışıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery