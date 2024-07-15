Wendel'de Fred etkisi

Galatasaray ile Zenit forması giyen Brezilyalı Wendel arasındaki flört, gündemi meşgul etmeye başladı.
Brezilyalı Fred'in geçen sezon Fenerbahçe'de yarattığı pozitif etkiyi gören sarı-kırmızılılar, kalite olarak Fred'e benzettikleri Wendel için temaslarını sıklaştırdı.
SON MAÇINA DAMGA VURDU
2020'den beri Rusya'da kariyerini sürdüren Sambacı 8 numara, Zenit'in Krasnodar'ı 4-2 yenerek Rusya Süper Kupası'nı kazandığı finale 1 gol - 2 asistle damgasını vurdu.
MALİYET DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR
26 yaşındaki Wendel'in piyasa değeri 20 milyon Euro. Galatasaray cephesi ise hem Zenit hem de oyuncunun menajeri ile görüşüp bonservisi düşürmeye çalışıyor.
Brezilyalı Fred'in geçen sezon Fenerbahçe'de yarattığı pozitif etkiyi gören sarı-kırmızılılar, kalite olarak Fred'e benzettikleri Wendel için temaslarını sıklaştırdı.
SON MAÇINA DAMGA VURDU
2020'den beri Rusya'da kariyerini sürdüren Sambacı 8 numara, Zenit'in Krasnodar'ı 4-2 yenerek Rusya Süper Kupası'nı kazandığı finale 1 gol - 2 asistle damgasını vurdu.
MALİYET DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR
26 yaşındaki Wendel'in piyasa değeri 20 milyon Euro. Galatasaray cephesi ise hem Zenit hem de oyuncunun menajeri ile görüşüp bonservisi düşürmeye çalışıyor.