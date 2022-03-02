Welinton'un kırmızı kartı VAR'da iptal!

Beşiktaş - Kayserispor maçının hakemi Halil Umut Meler, pozisyonu VAR'da izledi ve Welinton'un kırmızı kartını iptal etti.

Haber; Sporx.com
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Welinton'un kırmızı kartı VAR'da iptal!
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02 Mart 2022 22:22
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor karşılaştı.

79. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Mario Gavranovic karşı karşıya pozisyonda Welinton'un omuz müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler Welinton'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Halil Umut Meler pozisyonu VAR'da izledi ve daha sonra kırmızı kartı iptal etti.

GÖRÜNTÜ: A SPOR


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