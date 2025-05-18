Wayne Rooney'den MANU'ya Osimhen önerisi!

Manchester United'ın ve İngiltere Milli Takımı'nın efsanesi Wayne Rooney, eski takımına transfer tavsiyesinde bulundu.
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Kırmızı Şeytanlar'la ilgili soruları yanıtlayan Rooney, İngiliz devinin transfer etmesi gerektiği 3 oyuncuyu açıkladı.
"OSIMHEN'İ ALSINLAR"
Rooney, 'Bu yaz Manchester United'ın transfer etmesi gerektiği 3 futbolcu kim olmalı?' şeklindeki soruya, "Galatasaray'dan Victor Osimhen, Fiorentina'dan David De Gea ve savunmaya da Crystal Palace'da Marc Guehi'yi almalılar." cevabını verdi.
TARAFTARLAR DESTEK VERDİ
İngiliz futbol adamının sözleri sosyal medyada Manchester United taraftarları taraftarları tarafından da desteklendi.
TARİHE GEÇTİ
Sakatlanan Mauro İcardi'nin yokluğunda takımı sırtlayan Victor Osimhen, Galatasaray'da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Toplamda ağları 35 kez bulan Nijeryalı süper star, aynı zamanda Türkiye'de bir dönemde en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'in (34) rekorunu kırmıştı.
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Kırmızı Şeytanlar'la ilgili soruları yanıtlayan Rooney, İngiliz devinin transfer etmesi gerektiği 3 oyuncuyu açıkladı.
"OSIMHEN'İ ALSINLAR"
Rooney, 'Bu yaz Manchester United'ın transfer etmesi gerektiği 3 futbolcu kim olmalı?' şeklindeki soruya, "Galatasaray'dan Victor Osimhen, Fiorentina'dan David De Gea ve savunmaya da Crystal Palace'da Marc Guehi'yi almalılar." cevabını verdi.
TARAFTARLAR DESTEK VERDİ
İngiliz futbol adamının sözleri sosyal medyada Manchester United taraftarları taraftarları tarafından da desteklendi.
TARİHE GEÇTİ
Sakatlanan Mauro İcardi'nin yokluğunda takımı sırtlayan Victor Osimhen, Galatasaray'da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Toplamda ağları 35 kez bulan Nijeryalı süper star, aynı zamanda Türkiye'de bir dönemde en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'in (34) rekorunu kırmıştı.
✍️OSIMHEN, M.UNITED!
Wayne Rooney: "Manchester United bu yaz De Gea, Victor Osimhen ve Guehi'yi transfer etmeli."pic.twitter.com/J7RegqYfer
— Sporxtv (@sporxtv) May 18, 2025
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