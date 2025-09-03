Warriors ve Kuminga arasında kontrat çıkmazı sürüyor

Golden State Warriors ile Jonathan Kuminga arasındaki sözleşme görüşmelerinde taraflar hâlâ anlaşmaya varamadı.

NBC Sports Bay Area'dan Dalton Johnson'ın haberine göre, Kuminga'nın 1 yıllık, 7.9 milyon dolarlık yeterlilik teklifini (qualifying offer) kabul ederek 2026 yazında serbest kalma ihtimali giderek güçleniyor.

Warriors'ın teklifine göre kontrat, 2 yıl 45 milyon dolar değerinde. Ancak ikinci yıl opsiyonu konusunda taraflar anlaşmazlık yaşıyor:


Kuminga cephesi, oyuncu opsiyonu talep ediyor.

Kuminga'nın hedefi yıllık yaklaşık 30 milyon dolar değerinde bir anlaşma yapmak. Görüşmeler, temmuz ayından bu yana devam eden bir çıkmaza dönüşmüş durumda.

22 yaşındaki forvet, 2021 Draftı'nda 7. sıradan seçilmiş ve 2022'de Warriors'la şampiyonluk yaşamıştı. Ancak geçen sezon performansı düşerek 15.3 sayı, 3.4 ribaund, 2.2 asist ortalamalarında kaldı.

Jimmy Butler'ın takıma katılmasıyla Kuminga'nın rolü daha da azaldı. Bu durum ve ikinci yıl opsiyonu konusundaki anlaşmazlık, genç oyuncunun yeniden imza atmama kararını pekiştirdi.

Antrenman kampına bir ay kala devam eden bu kriz, Warriors'ın yeni sezon planlarını tehdit eder hale geldi.

