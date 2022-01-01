Walton: "Jokic, bu hayatta en sevdiğim şeylerin bir temsilcisi"

NBA efsanesi Bill Walton, Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in büyük bir hayranı olduğunu söyledi.



NBA'in 75. Yıldönümü ekibinin bir parçası olarak All-Star Hafta sonunda yer alan ve Jokic ile konuşma şansı bulan Walton, hayranlık duyduğunu belirttiği Joker'a neler söylediğini şu şekilde açıkladı:



"Onunla ne kadar gurur duyduğumu, onun adına ne kadar mutlu olduğumu ve hayatı, dünyayı ve evrenimizi daha iyi bir yere taşımak için yapmış olduğu şeyleri söyledim. Stiliyle, zarafetiyle ve asaletiyle, resmen ışık saçıyor.



Onunla görüşebildiğim için çok heyecanlanlıydım çünkü kendisinin büyük bir hayranıyım. Ve oynama biçimi için ise ayrıca minnettarım, çünkü kapsayıcılık, fırsat, takım, fedakarlık ve disiplin açısından insan ruhunun en iyi halini temsil ediyor. Gerçekten harika birisi.



Hayal gücü sayesinde diğer insanların görmediği şeyleri gören, oldukça yaratıcı bir dahi. Zamanlamasıyla, becerisiyle ve arada kurduğu dengeyle, kendisi hayatta en sevdiğim şeylerin bir temsilcisi konumunda."



Sakatlıkların kariyerini raydan çıkardığı oyuncular kategorisinde üst sıralarda yer alan Walton, Trail Blazers takımını 70'li yıllarda şampiyonluğa taşımış ve MVP ödülünü de kazanmıştı.



