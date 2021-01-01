Wall: "All-Star maçı yapılması kararına pek katılmıyorum.."

Houston Rockets point guardı John Wall, NBA'in bu sezon All-Star maçını düzenleme kararına "pek katılmadığını" söyledi.



Kariyerinde beş kez All-Star seçilmiş olan Wall, NBA başkanı Adam Silver ve Oyuncular Sendikası (NBPA) Başkanı Chris Paul'e saygı duyduğunu ve bu zor seçime neyin yol açtığını anladığını sözlerine ekledi:



"Hepimiz bunun bir iş olduğunu ve ne için yaptıklarını anlıyoruz. Ben pek umursamıyorum. Seçilirsem, mutlu olurum. Seçilmezsem de sorun değil. Benim işim bu takıma liderlik ederek playofflara girmeye çalışmak. Bana kalırsa bu maç biraz zorlama olacak. Bir gün önceden oraya gidip, sonraki gün oynayıp geri dönmeye çalışacaklar. Bu tam bir All-Star Hafta Sonu sayılmaz. Biz tüm hafta sonunu etkinliklerle ve hayranlarımızla geçirmeye alışkınız.



Ama NBA'in yaptığı şeyi anlıyorum ve Chris Paul'un başkanımız olarak yaptığı her şeye saygı duyuyorum. O ve Adam Silver'ın ligimiz için harika liderler olduklarını düşündüğüm için, ne kararı verirlerse versin saygı duyarım. Geçen yıl bizi bubble'a sokup bunu doğru şekilde yürüttüler ve oynamamızı sağladılar. Ve şimdi bize bu yıl da oynama fırsatı verdiler. Bu karara şahsen pek katılmıyorum ama bu iki adam ne söylerse saygım sonsuzdur. Alacakları karar, NBA için ve oyuncular olarak bizler için en iyisi olacaktır."



30 yaşındaki Wall, bu sezon maç başına 18.2 sayı ve 5.9 asist ortalamaları yakalıyor.



2021 All-Star Hafta Sonu, ilk olarak KOVID-19 nedeniyle Kasım ayında iptal edilmiş, ancak lig, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle 24 maçı ertelemesine rağmen yakın zamanında bu kararından dönmüştü.



