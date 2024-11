Volkan Demirel: 'Fenerbahçe'den teklif gelse gitmem'

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, beIN Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu."Jose Mourinho'nun ligimizle alakalı bazı açıklamaları olmuştu. Buna katılanlar oldu, tepki gösterenler oldu. Siz bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna Volkan Demirel, "Ben saygı gösteriyorum. Jose Mourinho'nun hocalığını tartışacak değiliz. Çünkü belli bir kariyere sahip. Bence biraz tarzı da böyle hocanın. Ben çok takip ettim geçmiş dönemde. Hoca böyle şeyleri seviyor. Onun böyle bir yapısı var. Bu yapıyı da değiştiremeyiz. İyi mi gidecek, kötü mü gidecek bunu zaman gösterir. Türkiye alışması biraz zaman alacak. İnşallah en kısa zamanda o da hem kendini hem de Fenerbahçe 'yi yönetebilir." dedi."Bir Galatasaray taraftarının cenazesine katılım gösterdiniz, sosyal medyada futbolculuk zamanınızda size hakaret eden kişiler de pişmanlık yaşadığını söylüyor, sebebi nedir?" sorusu üzerine genç teknik adam, "Ben hep böyleydim ama bilinmiyordu. Tekrardan aileye başsağlığı diyorum. Galatasaraylı da Beşiktaşlı da Fenerbahçeli de olsanız renkler önemli değil, öncelik her zaman insandır. Ben her insana değer veriyorum. Kardeşimiz Bodrumlu olduğu için ziyaret etmek istedim. Allah kimseye evlat acısı vermesin." diye konuştu.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ekonomik gücünün fazla olduğunu söyleyen Demirel, "Süper Lig'de rekabetin artması için finansal güç lazım. Finansal güçte de Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışacak Türkiye'de bir takım yok. Bizler elimizdeki bütçeyle hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe ve milli takımı çalıştırmak istediğini söyleyen Volkan Demirel, "A Milli Takım benim için bir hedef, Fenerbahçe benim için bir hedef ama şu an için orada olmak benim için çok erken. Bana biri gelse 'bu göreve gelir misin' dese 'şu an gelemem' derim. Hazır değilim diyemem ama doğru zaman önemli." açıklamasını yaptı.Birlikte oynamak istediği oyuncuları ise şöyle açıkladı: "Ferdi Kadıoğlu ile son dönemimde oynamak isterdim. Yunus Akgün ile oynamak isterdim. Sayabileceğim çok isim var. Çok yetenekli oyuncularımız var."