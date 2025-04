EuroLeague Final Four Ne Zaman? 2025 Final Four'a Kalan Takımlar

Temsilcimiz Fenerbahçe Bekp, THY EuroLeague Play-Off serisinde Paris Basket'i ilk 3 maçta mağlup etti ve Final-Four'a yükseldi. Peki EuroLeague Final Four 2025 ne zaman, nerede oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?



EuroLeague Final Four 2025 Ne Zaman ve Nerede Oynanacak?



Basketbolseverlerin takvimlerine şimdiden not aldığı EuroLeague Final Four 2025, 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında basketbolseverlerle buluşacak. Bu dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi olacak. Maçlar, Abu Dhabi'nin modern ve görkemli spor arenası olan Etihad Arena'da oynanacak. Bu, EuroLeague Final Four tarihinde ilk kez Avrupa dışında bir ülkede düzenlenecek olması açısından da büyük önem taşıyor.



Fenerbahçe Beko Final Four'da!



Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-off serisinde gösterdiği üstün performansla adını Final Four'a yazdırmayı başardı! Play-off üçüncü maçında deplasmanda Paris Basketbol ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, normal süresi 80-80 biten nefes kesen mücadeleyi uzatmada 88-98 kazanarak seriyi 3-0'lık skorla noktaladı ve EuroLeague Final Four 2025 biletini kaptı. Bu tarihi başarıyla Fenerbahçe Beko, yedinci kez EuroLeague Final Four'unda mücadele etme hakkı kazandı.



2025 Final Four'a Kalan Diğer Takımlar Kimler Olacak?



Fenerbahçe Beko'nun Final Four'a yükselmesinin ardından, gözler diğer play-off eşleşmelerine çevrildi. 2025 Final Four'a kalan takımlar önümüzdeki günlerde netleşmeye başlayacak. Şu an itibarıyla kesinleşen tek takım Fenerbahçe Beko. Diğer play-off serilerindeki mücadelelerin sonuçlanmasıyla birlikte, Abu Dhabi'deki yerini alacak diğer üç iddialı takım da belli olacak.



Özellikle Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki play-off serisi büyük bir merakla takip ediliyor. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Diğer play-off eşleşmelerinde ise Olympiakos, Monaco, Barcelona ve Real Madrid gibi Avrupa basketbolunun devleri kıyasıya mücadele ediyor. Önümüzdeki günlerde bu takımlardan hangilerinin Final Four'a kalacağı basketbolseverler tarafından yakından takip edilecek.



Final Four Maçları Hangi Kanalda Yayınlanacak?



Basketbolseverler, EuroLeague Final Four 2025 heyecanını canlı olarak ekranlarından takip edebilecekler. Abu Dhabi'deki Etihad Arena'da oynanacak olan yarı final, üçüncülük ve final maçları, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Basketbol tutkunları, bu platformlar üzerinden Avrupa basketbolunun zirvesindeki bu büyük heyecana ortak olabilecekler.



Final Four Heyecanı Abu Dhabi'de Yaşanacak!



EuroLeague Final Four 2025, basketbol tarihinde ilk kez Avrupa kıtası dışında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek. Bu tarihi organizasyona ev sahipliği yapacak olan modern tesis Etihad Arena, binlerce basketbolseveri ağırlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Beko'nun da yer alacağı bu büyük final haftasonu, basketbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.

