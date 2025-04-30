Öncelikle belirtmek gerekir ki 1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen önemli bir gündür. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu anlamlı günde, birçok kamu kurumu ve kuruluş faaliyetlerine ara vermektedir. Sağlık hizmetleri ise hayati öneme sahip olduğu için resmi tatillerde özel bir düzenlemeye tabidir. "1 Mayıs'ta hastaneler kapalı mı" sorusunun cevabı da bu özel düzenlemeler ışığında şekillenmektedir.

1 Mayıs'ta Hastaneler Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025



1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle, devlet hastanelerinin poliklinik servisleri ve sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri - ASM) kapalı olacaktır. Bu tarihte rutin muayene, kontrol ve planlı tedaviler gerçekleştirilemeyecektir. Ancak, devlet hastanelerinin acil servisleri 1 Mayıs'ta 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Acil sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar, devlet hastanelerinin acil servislerine başvurabilirler.

Özel hastanelerin 1 Mayıs 2025 Perşembe günkü çalışma durumu ise devlet hastanelerinden farklılık gösterebilir. Birçok özel hastane, resmi tatilde de poliklinik hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını sürdürebilir. Ancak, bu durum hastanenin kendi yönetim politikasına bağlıdır. Bu nedenle, 1 Mayıs'ta özel bir hastaneden hizmet almayı planlıyorsanız, gitmeden önce ilgili hastanenin çağrı merkezinden veya internet sitesinden çalışma saatleri ve açık olan bölümler hakkında bilgi almanız önemlidir.

Resmi tatil olmasına rağmen, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü tüm devlet ve özel hastanelerin acil servisleri kesintisiz olarak 24 saat hizmet vermeye devam edecektir. Hayati tehlike arz eden durumlarda veya acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarınız için hastanelerin acil servislerine başvurabilirsiniz.