Francesco Farioli'den Roma'ya ret!

Premier Lig'den bir takımın başına geçmek isteyen Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Roma'ya olumsuz yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Francesco Farioli'den Roma'ya ret!
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01 Mayıs 2025 15:09
Roma'da yeni sezon öncesi yeni teknik direktör arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Claudio Ranieri, sezonun bitmesiyle yönetim kuruluna geçecek ve yeni teknik direktörü belirleme sürecinde belirleyici isimlerden biri olacak.

FARIOLI İLE GÖRÜŞME

La Repubblica'da yer alan habere göre, Ranieri, kulübün teknik direktör listesinde yer alan Ajax'ın hocası Francesco Farioli ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İNGİLTERE'Yİ BEKLİYOR

Premier Lig'den bir takımın başına geçmek isteyen Farioli, Roma'ya olumsuz yanıt verdi. İtalyan basınındaki haberde, Farioli'nin haber beklediği Premier Lig kulübünün ismi ise verilmedi.

BAYER LEVERKUSEN

Farioli'nin adı Xabi Alonso'yu Real Madrid'e yollamaya hazırlanan Bayer Leverkusen ile de anılmıştı.

Temmuz 2024'te başına geçtiği Ajax'ta 51 maça çıkan 36 yaşındaki Farioli, Hollanda temsilcisinde 34 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

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