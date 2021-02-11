Voleybolda Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oluyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakipleri 12 Şubat Cuma açıklanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Voleybolda Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oluyor
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11 Şubat 2021 14:21
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakipleri 12 Şubat Cuma günü belli olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre CEV'in Lüksemburg'daki genel merkezinde düzenlenecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

Kura çekimi, CEV YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/CEVolleyball) canlı yayınlanacak.

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalar 23-25 Şubat, ikinci karşılaşmalar ise 2-4 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank 1. torbada, Fenerbahçe Opet ise 2. torbada yer alacak.

Takımların kura çekiminde yer alacağı torbalar şu şekilde belirlendi:

- 1. torba:

Eczacıbaşı VitrA (Türkiye)

VakıfBank (Türkiye)

A.Carraro Imoco Conegliano (İtalya)

Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

- 2. torba:

Fenerbahçe Opet (Türkiye)

Savino Del Bene Scandicci (İtalya)

Unet e-work Busto Arsizio (İtalya)

Grupa Azoty Chemik Police (Polonya)



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