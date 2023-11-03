Voleybolda derbi heyecanı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6'ncı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 5'inci hafta karşılaşmaları, cumartesi ve 5 Kasım Pazar günü oynanacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Cumartesi
13.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
13.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-PTT (Bursa Cengiz Göllü)
17.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Beşiktaş Ayos-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Kuzeyboru-Çukurova Belediyespor (Aksaray)
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Türk Hava Yolları (Antalya Süleyman Evcilmen)
Efeler Ligi
5 Kasım Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Develi Belediyespor (Adilcevaz)
14.00 Halkbank-Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galasaray HDI Sigorta (Antakya Merkez)
14.00 Fenerbahçe Parolapara-Brand Group Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Bursa Cengiz Göllü)
16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor (İzmir Atatürk)
17.00 Spor Toto-Bigadiç Belediyespor (TVF Başkent)
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Cumartesi
13.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
13.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-PTT (Bursa Cengiz Göllü)
17.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Beşiktaş Ayos-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Kuzeyboru-Çukurova Belediyespor (Aksaray)
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Türk Hava Yolları (Antalya Süleyman Evcilmen)
Efeler Ligi
5 Kasım Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Develi Belediyespor (Adilcevaz)
14.00 Halkbank-Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galasaray HDI Sigorta (Antakya Merkez)
14.00 Fenerbahçe Parolapara-Brand Group Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Bursa Cengiz Göllü)
16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor (İzmir Atatürk)
17.00 Spor Toto-Bigadiç Belediyespor (TVF Başkent)