Voleybolda Altekma ve Milas final aşkına parkede

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4'te yer alarak isimlerini Play-Off'a yazdıran Altekma ve Milas Belediyespor, perşembe günü Konya'da başlayacak yarı final etabında ilk maçlarına çıkacak.
A Grubu'nu lider tamamlayan Milas Belediyespor, Yarı Final 1'inci Grup'taki ilk maçında saat 12.00'te Gebze Belediyespor'la karşılaşacak. Normal sezonu 2'nci sırada bitiren Altekma ise 2'nci Grup'ta 18.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
Cuma günü Erzin Narenciyesi Yeşilkentspor-Milas Bld, Niksar Bld-Altekma, cumartesi günü ise Milas Bld-Depsaş Enerji, Gaziantep Gençlikspor-Altekma müsabakaları oynanacak.
Üç gün sürecek müsabakalar sonunda gruplarını ilk 2'de tamamlayan 4 takım finale yükselecek. Final karşılaşmaları 20-22 Mart'ta yine Konya'da gerçekleşecek. Final maçları sonunda ilk 2 sırada yer alacak kulüpler yeni sezonda Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
A Grubu'nu lider tamamlayan Milas Belediyespor, Yarı Final 1'inci Grup'taki ilk maçında saat 12.00'te Gebze Belediyespor'la karşılaşacak. Normal sezonu 2'nci sırada bitiren Altekma ise 2'nci Grup'ta 18.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
Cuma günü Erzin Narenciyesi Yeşilkentspor-Milas Bld, Niksar Bld-Altekma, cumartesi günü ise Milas Bld-Depsaş Enerji, Gaziantep Gençlikspor-Altekma müsabakaları oynanacak.
Üç gün sürecek müsabakalar sonunda gruplarını ilk 2'de tamamlayan 4 takım finale yükselecek. Final karşılaşmaları 20-22 Mart'ta yine Konya'da gerçekleşecek. Final maçları sonunda ilk 2 sırada yer alacak kulüpler yeni sezonda Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
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