Voleybol Milletler Ligi'nde ülke sayıları artıyor

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Milletler Ligi'nin (VNL) 2025'te kadınlarda ve erkeklerde 18 takıma yükseleceğini duyurdu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB, VNL katılımcılarının artık çekirdek ve değişken takımlar olarak ayrılmayacağını da açıkladı.



VNL'de yapılan diğer değişiklik ise 2024 yılı itibarıyla 3 haftalık lig etabının sonunda hiçbir takım küme düşmeyecek.



2024 Voleybol Challenger Kupası'nın kazananları ve Milletler Ligi'ne katılmayan takımların arasında FIVB Dünya Sıralaması'nda en üst sırada yer alan takımlar, VNL 2025 mücadelesine dahil olacak.



2025 sezonundan itibaren çekirdek (core) ve değişken (challenger) takım statüleri kaldırılacak ve hem erkeklerde hem de kadınlarda yarışmanın final sıralamasında en alt sırada yer alan takım küme düşecek ve bir sonraki VNL sezonunda yerini dünya sıralamasının en üst sırasındaki takıma bırakacak.



