Vlahovic'in Fenerbahçe'den istediği maaş!

Fenerbahçe, golcü listesinde yer alan Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor ancak oyuncunun beklentileriyle sarı-lacivertlilerin teklifleri uyuşmuyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Vlahovic'in Fenerbahçe'den istediği maaş!
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25 Nisan 2025 08:22
Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor.

LİSTENİN BAŞI VLAHOVİC

Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlayan Kanarya, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i listenin ilk sırasına yazdı. 25 yaşındaki başarılı oyuncu öncelikle Avrupa'nın önde gelen 5 liginden birinde kariyerine devam etmek istiyor.

20 MİLYON EURO TALEP

Vlahovic yıllık 20 milyon euro ve yüklü bir imza parası istiyor. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Vlahovic, bu sezon oynadığı 38 maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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