Vitor Pereira: 'O dokunulmaz'

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın vazgeçilmezlerinden olan Miha Zajc için Genoa ve Bologna'nın ardından Sampdoria'dan da resmi teklif geldi.



Zajc için kulübe ulaşan 5 milyon euroluk teklifi geri çeviren Fenerbahçe Yönetimi, Sloven futbolcuyu bu sezon kesinlikle takımda tutma kararı aldı.



Vitor Pereira'nın "dokunulmazlar listesinde" ilk sırada yer alan Zajc, Portekizli teknik adamın oyun kurgusunda kritik bir rol üstleniyor.



Mayıs sonunda adı gönderilecekler listesinde ilk sıraya yazılan Zajc, Portekizli teknik adamın göreve gelmesi ve sarı lacivertli ekibe 3-4-3, 3-4-2-1 sistemini oynatmasıyla takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.



27 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye transfer olduğumdan beri bekleneni veremedim. Bunun farkındayım. Ancak pes etmedim. Burada kalmak istiyorum. Bunu göstermek için de elimdeki şansı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Hocamızın yaklaşımı da işimi kolaylaştırıyor. Umarım bu sezon Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşarım" ifadelerini kullanmıştı.



2018-19 sezonun devre arasında F.Bahçe'ye gelen Zajc sarı lacivertlilerde 2 sezonda 31 maça çıkarken 5 gol attı, 4 asist yaptı. Sloven futbolcu geçen sezon Genoa'da ise 33 maçta şans buldu, 1 gol, 3 asistle takımına katkı verdi.



