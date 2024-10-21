Virgil van Dijk: "Görüşmeler devam ediyor"

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, menajerinin kulüple yeni sözleşme için görüşmelere devam ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Virgil van Dijk: 'Görüşmeler devam ediyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2024 14:44
Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Virgil van Dijk, yeni kontrat konusunda açıklamalarda bulundu.

Menajerinin Liverpool ile yeni sözleşme için masada olduğunu söyleyen Hollandalı savunma oyuncusu, "Menajerim, kulüple görüşmelerine devam ediyor ama bilemiyorum gelecekte neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Virgil van Dijk, "Tüm odağım Liverpool'da, önümüzdeki maçları kazanmak istiyorum, bundan başka bir düşüncem yok. Geleceğin ne getireceğini konusunda şu anda bir fikrim yok. Sadece yeni sözleşme konusunda görüşmelerin başladığını ve devam ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki oyuncu, son olarak, "Karar verme zamanı geldiğinde, bundan medyanın haberi olacağını düşünüyorum. Şu anda tüm odağım ve bağlılığım Liverpool'da, bu sezon başarılı olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Liverpool, Virgil van Dijk'i Ocak 2018'de Southampton'dan kadrosuna katmıştı. Liverpool'da 280 maça çıkan Hollandalı savunma oyuncusu 24 gol attı ve 12 asist yaptı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery