Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti

Marsilya teknik direktörü Villas-Boas, kaybettikleri Rennes maçı sonrasında basın mensubunu tehdit etmesiyle Fransa'da gündem oldu.



Portekizli hoca, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında La Provence gazetesinin muhabiriyle girdiği ikili diyalogdan sonra yerinden kalkarak mikrofonlardan uzaklaştığı ve basın toplantısını bitirmeye çalıştığı sırada söylediği sözler çok konuşuldu. Boas'ın sözlerinde gazeteciyi açıkça tehdit ettiği ifadeler şu şekilde: "Böyle devam et, seni yakalayacağım. Tanrı bana bir gün seni yakalama şansı verecek"



Ayrıca görgü tanıklarının ifadelerine göre Boas ile tehdit ettiği gazeteci arasında stadın otoparkında da sözlü gerginlik yaşadığı belirtildi.



Geçtiğimiz haftalarda da Boas, kazandıkları Monaco maçından sonra da başka bir gazeteciye, "Yanlış yazılar yazıyorlar. Bana hoşlanmadığım bir kişisel saldırı var. Yayınlanacak istatistikler varsa iyi olanlardan da yeteri kadar vardır" sözleri dikkat çekmişti.



