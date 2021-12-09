UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu



Seribaşları

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Man City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿L'Pool

🇳🇱Ajax

🇪🇸Madrid

🇩🇪Bayern

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿MANU

🇫🇷Lille

🇮🇹Juve



Seribaşı Olmayanlar

🇫🇷PSG

🇪🇸Atletico

🇵🇹Sporting

🇮🇹Inter

🇵🇹Benfica

🇪🇸Villarreal

🇦🇹Salzburg

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea



— Sporx (@sporx) December 9, 2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. maçında Atalanta ile Villarreal karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 24 saat gecikmeli başlayan Gewiss Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Villarreal 3-1 kazandı.Villarreal, 3. dakikada Arnaut Danjuma ve 42. dakikada Etienne Capoue'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.Arnaut Danjuma, 51. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve farkı 3'e çıkardı.Atalanta, 71. dakikada Ruslan Malinovskiy ve 79. dakikada Duvan Zapata'nın golleriyle farkı 1'e indirdi. Son dakikalarda geri dönüş için çabalayan Atalanta'nın atakları sonuçsuz kaldı.Bu sonucun ardından Villarreal 10 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.Atalanta ise 6 puanla grubunu 3. sırada tamamladı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.