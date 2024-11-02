Viktor Gyökeres alev aldı, Sporting farklı kazandı

Portekiz Ligi 10. hafta maçında Sporting, sahasında Estrela'yı 5-1 mağlup etti.

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Viktor Gyökeres alev aldı, Sporting farklı kazandı
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02 Kasım 2024 01:18
Portekiz Ligi 10. hafta maçında Sporting, sahasında Estrela ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Sporting 5-1 kazandı.

Ruben Amorim'in öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 19, 31, 42 ve 70. dakikadalar Viktor Gyökeres, 85. dakikada ise Araujo kaydetti. Estrela'nın tek golü 35. dakikada Rodrigo Pinho'dan geldi.

Gyökeres bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 16 maçta 20 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Bo sonuçla birlikte Sporting puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Estrela ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sporting, Braga deplasmanına gidecek. Estrela ise Nacional'i ağırlayacak.

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