12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Viking Teknik Direktörü Aarsheim: "Tarzımızı değiştirmeyeceğiz"

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Başakşehir'e konuk olacak Viking'in teknik direktörü Bjarte Lunde Aarsheim, oyun tarzlarını değiştirmeyeceklerini ve galibiyet hedeflediklerini söyledi. Norveç temsilcisinin kaptanı Zlatko Tripic ise "Lige kalmak hayalimiz, bu maçta eğlenmek istiyorum" dedi.

calendar 12 Ağustos 2025 19:26
Haber: AA, Fotoğraf: ibfk.com.tr
Viking Teknik Direktörü Aarsheim: 'Tarzımızı değiştirmeyeceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın İstanbul Başakşehir'e konuk olacak Norveç temsilcisi Viking'in teknik direktörü Bjarte Lunde Aarsheim, oyun tarzlarını koruyacaklarını belirtti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Aarsheim, "Çok gol atıp çok gol yiyoruz. Savunmamız şu an sezon başına göre daha iyi. Yarın çok iyi bir takımla oynayacağız. Oyun tarzımız değişmeyecek. İlk maçta iklim ve zeminle avantajımız vardı ancak biz de sıcakta oynamaya alışkın bir takımız. Bunların büyük avantajı olduğunu düşünmüyorum. Kendi tarzımızda oynayacağız. Bu maçta da aynısını yaparak kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Başakşehir'in geçtiğimiz hafta maç yapmamasının büyük bir avantaj olmadığını kaydeden Aarsheim, yarınki karşılaşmaya tam kadro çıkmayı umduklarını aktardı.


İlk maçtaki 3-1'lik skora değinen Aarsheim, "Buraya zor bir başlangıçla geliyoruz. İlk gol bizim için çok önemli. Maçın penaltılara gitmesi bizim isteyebileceğimiz bir şey. Rakibimize çok büyük saygımız var. Potansiyelinde oynayan bir Viking'in buradan tur atlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Başakşehir için de Avrupa'nın önemli olduğundan bahseden Aarsheim, "Saygı duyuyorlardır. Büyük bir galibiyetle geldiler. Kesinlikle mutlulardır. Hazır olduklarına eminim. Avrupa'nın onlar için önemli olduğunu biliyorum. Öne geçersek umudumuz ve enerjimiz artar." ifadelerini kullandı.

ZLATKO TRIPIC: "LİGE KALMAK BİZİM HAYALİMİZ"

Viking'in eski Göztepeli futbolcusu Zlatko Tripic ise şunları söyledi:

"İyi bir takım olduklarını biliyorum. Evimizde onlara çok şans vermedik ama buldukları şansları kaliteleriyle değerlendirerek bizi cezalandırdılar. Cesaret ortaya koyup kazanacağımıza inanırsak, kazanabileceğimizi takım arkadaşlarıma söyledim. Turu geçmek bizim için çok önemli. Maça çok odaklanmamız lazım. Lige kalmak bizim hayalimiz. Futbolcu olarak isteğim burada biraz eğlenmek. Burası harika bir şehir ve ülke."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.