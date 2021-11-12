Vida oynamadı, Hırvatistan deplasmanda gol şov yaptı

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, deplasmanda Malta'yı 7-1 mağlup etti. Beşiktaşlı Vida, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

, Fotoğraf; EPA
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Vida oynamadı, Hırvatistan deplasmanda gol şov yaptı
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12 Kasım 2021 00:45
Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, deplasmanda Malta'ya konuk oldu.

Ta'Qali National Stadı'nda oynanan maçı Hırvatistan 7-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Mücadelede Hırvatistan'ın gollerini 6. dakikada Perisic, 22. dakikada Caleta-Car, 39'da Pasalic, 45+1'de Modric, 47'de Majer, 53'te Kramaric ve 64'te Majer kaydetti. Malta'nın tek sayısı ise 31. dakikada Brozovic'in kendi kalesine attığı golle geldi.

Öte yandan Beşiktaşlı Domagoj Vida, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Hırvatistan H Grubu'nda puanını 20'ye yükselterek lider Rusya ile arasındaki puan farkını korudu ve gruptaki son maçını beklemeye başladı. Malta ise 5 puanda kaldı.


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