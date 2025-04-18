Victor Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!

Roma'nın devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Nelsson'dan İtalyan ekibine kötü haber geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Nelsson, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak.
Danimarkalı savunma oyuncusunun, ligde Hellas Verona ve Inter maçlarında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.
Nelsson, Galatasaray'dan Roma'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde şu ana kadar 5 maçta süre buldu.
İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Nelsson, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak.
Danimarkalı savunma oyuncusunun, ligde Hellas Verona ve Inter maçlarında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.
Nelsson, Galatasaray'dan Roma'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde şu ana kadar 5 maçta süre buldu.