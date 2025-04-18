Victor Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!

Roma forması giyen Victor Nelsson, sakatlığı nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Victor Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!
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18 Nisan 2025 17:46
Roma'nın devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Nelsson'dan İtalyan ekibine kötü haber geldi.

İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Nelsson, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Danimarkalı savunma oyuncusunun, ligde Hellas Verona ve Inter maçlarında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

Nelsson, Galatasaray'dan Roma'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde şu ana kadar 5 maçta süre buldu.

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