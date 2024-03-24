Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a talipler çıkmaya devam ediyor...
NAPOLI DEVREYE GİRDİ
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson için Napoli'nin devreye girdiği iddia edildi.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
Tutto Mercato'da yer alan haberde, iki kulübün şimdiden pazarlıklara başladığı belirtildi.
HIRS YAPTI, FORMAYI KAPTI
Danimarkalı stoper sezon başında yedek kaldığı için ayrılmak istediğini açıklamış, daha sonra hırs yaparak formayı kapmıştı.
NELSSON'UN İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 118 maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
NAPOLI DEVREYE GİRDİ
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson için Napoli'nin devreye girdiği iddia edildi.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
Tutto Mercato'da yer alan haberde, iki kulübün şimdiden pazarlıklara başladığı belirtildi.
HIRS YAPTI, FORMAYI KAPTI
Danimarkalı stoper sezon başında yedek kaldığı için ayrılmak istediğini açıklamış, daha sonra hırs yaparak formayı kapmıştı.
NELSSON'UN İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 118 maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.