Victor Nelsson'a İtalya'dan dev kanca

Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Victor Nelsson'a İtalya Serie A ekibi Napoli'nin talip olduğu ve transfer etmek istediği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson'a İtalya'dan dev kanca
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24 Mart 2024 14:54
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a talipler çıkmaya devam ediyor...

NAPOLI DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson için Napoli'nin devreye girdiği iddia edildi.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Tutto Mercato'da yer alan haberde, iki kulübün şimdiden pazarlıklara başladığı belirtildi.

HIRS YAPTI, FORMAYI KAPTI

Danimarkalı stoper sezon başında yedek kaldığı için ayrılmak istediğini açıklamış, daha sonra hırs yaparak formayı kapmıştı.

NELSSON'UN İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 118 maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist üreterek skora etki etmeyi başardı. 

 
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