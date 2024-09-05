İngiltere 3. Lig ekiplerinden Bolton Wanderers'ın forvet oyuncusu Victor Adeboyejo, güçlü bir hapşırmanın sonucunda yaşadığı sıra dışı bir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı.
26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, hapşırmanın ardından kaburgasında ve sırtında rahatsızlık hissetti. Bu garip sakatlık, oyuncunun salı günü oynanan EFL Trophy maçında forma giyememesine yol açtı.
26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, hapşırmanın ardından kaburgasında ve sırtında rahatsızlık hissetti. Bu garip sakatlık, oyuncunun salı günü oynanan EFL Trophy maçında forma giyememesine yol açtı.
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