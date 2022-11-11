Vedat Muriqi için 38 milyon euro!

Mallorca forması altında bu sezon İspanya'da sergilediği performanla dikkat çeken Vedat Muriqi, Sevilla ve Villarreal'i peşine düşürdü.



İspanyol basınında yer alan habere göre, La Liga'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Kosovalı golcü için iki ekibin devrede olduğu belirtildi.



Sevilla ve Villarreal'in, Dünya Kupası'nın ardından Mallorca'nın kapısını teklifle çalabileceği aktarıldı.



Mallorca'nın ise, Lazio'dan 7.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya niyeti olmadığı kaydedildi. Kulübün, Vedat Muriqi'in sözleşme fesih bedeli olan 38 milyon euro'nun ödenmesi durumunda transfere olumlu baktığı ifade edildi.



Bu sezon Mallorca forması altında 12 maça çıkan Vedat Muriqi, 8 gol atıp, 1 asist yaptı.





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