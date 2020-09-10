'Vedat, Immobile'den çekinmiyor'

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Lazio takımına satmaya hazırladığı Vedat Muriç'i Kosova'dan gazeteci Jon Ajeti, Milliyet için yorumladı.



KlanKosova'nın muhabiri ve aynı zamanda Kosova Spor Muhabirliği Birliği Başkan Yardımcısı Ajeti, yakından tanıdığı Muriç'in İtalya'da başarılı olacağını söyledi.



İşte Kosovalı gazetecinin vatandaşı Muriç için yorumları:



- Vedat Muriç geçen sezonun en iyilerinden olan Ciro Immobile ile mücadeleye girmekten çekinmiyor. Şu anda kendini Serie A'ya hazır hissediyor. Zaten fiziksel olarak da Serie A'ya uygun bir profil.



KENDİNİ KANITLADI



- Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare, ısrarla Muriç'in Serie A'ya fiziksel açıdan uygun bir forvet olduğunu düşünüyor ve bunu bizlere söyledi. Muriç'in ikili mücadelelerdeki gücü ve hava toplarındaki başarısını çok beğeniyor. Igli Tare, Muriç'i çok beğeniyor.



- Geçen yıl Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı'nda önemli defans oyuncularına karşı yakaladığı başarılı performansıyla kendini ispatladı. Bu seviyelere hazır olduğunu gösterdi.



- 20 milyon euro ile Türk futbol tarihinin en pahalı transferleri arasına girecek. Kosova futbolu için de umut olacak. Muriç, Lazio'yu çok istiyor ve kendine güveniyor.



- İtalya, Muriç için çok iyi bir kendini gösterme alanı olacak. Sert ve iyi defanslara karşı oynayacak. Büyük oyuncularla yan yana gelecek.



- Kosova'nın amatör futbolundan yetişip bu seviyeye yükselmiş 3 isimden biri Muriç. Amacı Avrupa'nın üst seviyesinde kalmak.



