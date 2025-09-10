Hapoel Tel Aviv'in yeni guardı Vasilije Micic, X&O's Chat podcastinde NBA deneyimini, takas süreçlerini ve Avrupa'ya dönüş kararını detaylı bir şekilde anlattı.2014 yılında Philadelphia 76ers tarafından draft edilen Micic'in hakları, 2020 yılında Oklahoma City Thunder'a geçti. Oyuncu, Temmuz 2023'te OKC ile sözleşme imzaladı.Thunder formasıyla 30 maçta yedek olarak görev yapan Micic, maç başına 3.3 sayı ve 2.5 asist üretti.sözleriyle Thunder yönetimine övgüde bulundu.NBA'deki farklı organizasyonları karşılaştıran Micic,dedi. Ayrıca San Antonio Spurs'ün de iyi bir yapıya sahip olduğunu, bunu çevresinden duyduğunu ekledi.Şubat 2024'te Charlotte Hornets'a takas edilen Micic, Gordon Hayward karşılığında Davis Bertans ve draft haklarıyla birlikte gönderildi. Charlotte'ta 30 maçın 21'inde ilk beş başlayan oyuncu, 10.8 sayı, 6.2 asist ve 2.1 ribaund ortalamaları yakaladı.Ancak yedek rolünden memnun kalmadığını belirtti:Micic, oyunu kontrol eden bir rol arzuladığını şu sözlerle dile getirdi:Şubat 2025'te bir kez daha takas edildi ve bu kez Phoenix Suns'a geçti. Takasta Jusuf Nurkic ve bir ilk tur draft hakkı yer aldı. Ancak Suns kariyeri sadece beş maç sürdü. Bu maçlarda 4.2 dakika ortalama süre aldı ve sayı üretemedi.Denver karşılaşmasında ayak bileğini sakatlayan Micic, sakatlığına rağmen 36 dakika sahada kaldığını ve bunun iyileşme sürecini uzattığını açıkladı.Takasların kendisini duygusal olarak yıprattığını söyleyen Micic,dedi.Charlotte'a takasını ilk öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı ise şöyle ifade etti:Temmuz 2025'te Milwaukee Bucks'a takas edilen Micic, bir gün sonra buyout yoluyla serbest kaldı.Toplamda 101 NBA maçında forma giyen Micic, kariyerinde 6.8 sayı, 3.9 asist ve 1.8 ribaund ortalamaları yakaladı.Savunmada kendini geliştirdiğini belirten Micic,dedi.NBA'de güçlü taraftan yardım savunması uygulamalarının kendisi için farklı bir deneyim olduğunu, Avrupa'da bunun adeta yasak olduğunu ifade etti.Charlotte'ta yardımcı koç Charles Lee, Micic'in hızlı close-out hareketlerini geliştirmesinde önemli rol oynadı.Micic, Kevin Durant'in çalışma disiplini karşısında büyülendiğini de söyledi:Durant'in antrenman rutinini "kusursuz" olarak tanımlayan Micic,ifadelerini kullandı.NBA deneyiminin, basketbolun ötesinde bir etki yarattığını vurgulayan Micic,dedi.Micic, Temmuz 2025'te Hapoel Tel Aviv ile sözleşme imzaladı. EuroCup şampiyonu Hapoel, bu yıl EuroLeague'de mücadele edecek.Kararında istikrar arayışının belirleyici olduğunu ifade eden Micic,dedi.Micic'e beş kulüp talip oldu: Real Madrid, Hapoel, Olympiakos, Fenerbahçe ve Kızılyıldız.İlk doğrudan görüşmeyi Kızılyıldız ile yaptığını, ülkesine ve kulübe duyduğu saygıdan dolayı bu görüşmeyi önceliklendirdiğini söyledi.Micic, Anadolu Efes yıllarına da değinerek, İstanbul'daki beş yılın kendisine taraftar tutkusu konusunda çok şey kattığını belirtti.dedi.Hapoel'in sunduğu projenin, Efes dönemindeki çok yıllı projeye benzer bir vizyon sunduğunu ifade etti.Micic, Şubat ayında menajeri Misko Raznatovic ile yollarını ayırdığını, kararında insanî değerlerin iş kararlarının önüne geçtiğini belirtti.2024'te Sırbistan Milli Takımı ile kazanılan Olimpiyat gümüş madalyasının, motivasyonunu artırdığını ve EuroBasket'in hedefleri arasında yer aldığını söyledi.Micic, şut mekaniğini NBA'de değiştirdiğini, artık daha hızlı ve daha alçak bir release ile şut attığını dile getirdi.Basketbolun geleceğine dair görüşlerini ise şöyle paylaştı:Savunmanın önemine vurgu yaparak,dedi.Son olarak, Luguentz Dort'un savunma etkisini övdü: