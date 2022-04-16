VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı!

Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı futbolcu Moubandje'nin Diego Rossi'ye yaptığı faul sonrası VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Arda güler takımını 2-0 öne geçirdi.

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VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı!
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16 Nisan 2022 22:25
Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta Diego Rossi, rakip yarı alanda Moubandje'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Sarı lacivertlilerde Arda Güler sol kanattan ceza sahasına sert bir orta gönderdi. Kale önünde Diego Rossi topa müdahale etmek isterken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Yasin Kol VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını kullanan Arda Güler topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

Göztepeli oyuncu Moubandje bariz gol şansını engellediği için direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

 

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