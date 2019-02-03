Hollanda Ligi'nin 20. haftasında Rotterdam derbisindeilekarşılaştı. Geçen hafta Ajax'ı 6-2 yenerek flaş bir sonuca imza atan Feyenoord, bu kez derbide son dakikada yediği gole engel olamadı ve sahadanmağlup ayrıldı.Excelsior'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Messaoud ve 90'da van der Meer kaydetti.Feyenoord'un golcüsü Robin van Persie, 90 dakikada sahada kalırken 54. dakikada attığı gol, puan için yeterli olmadı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon 16. maçında 10. golünü kaydetti.Bu sonucun ardından Feyenoord, 39 puanla 3. sırada kaldı. Excelsior ise 22 puan ile 12. sıraya yükseldi.