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Van Persie ve Feyenoord, bu kez kurtulamadı!

Hollanda'da geçen hafta Ajax'ı 6-2 yenerek dikkatleri üzerine çeken Feyenoord, bu kez Rotterdam derbisinde Excelsior'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Van Persie ve Feyenoord, bu kez kurtulamadı!
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03 Şubat 2019 16:12
Hollanda Ligi'nin 20. haftasında Rotterdam derbisinde Excelsior ile Feyenoord karşılaştı. Geçen hafta Ajax'ı 6-2 yenerek flaş bir sonuca imza atan Feyenoord, bu kez derbide son dakikada yediği gole engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Excelsior'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Messaoud ve 90'da van der Meer kaydetti.

RVP'NİN GOLÜ YETERLİ OLMADI

Feyenoord'un golcüsü Robin van Persie, 90 dakikada sahada kalırken 54. dakikada attığı gol, puan için yeterli olmadı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon 16. maçında 10. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Feyenoord, 39 puanla 3. sırada kaldı. Excelsior ise 22 puan ile 12. sıraya yükseldi.

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