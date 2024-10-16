Eski NBA koçu Stan Van Gundy, Miami Heat'in mevcut kadro yapısıyla ilgili endişelerini dile getirerek, ekibin yalnızca Play-In turnuvası seviyesi için yeterli olduğunu söyledi.



Van Gundy, 2022 NBA Finalleri serisinden sonra sahte bir güvenlik duygusuna kapılmış gibi göründüğünü düşündüğü Miami ekibinin, ana oyuncuları Jimmy Butler, Bam Adebayo ve Tyler Herro tarafından Play-In turnuvasının ötesine taşınıp taşınmayacağı ihtimalini sorguladı.



Miami Herald'dan Barry Jackson'ın Heat'in çekirdek oyuncu grubuna bağlı kalma kararıyla ilgili sorusuna yanıt olarak Van Gundy, takımın "hemen kazanmaya" odaklı olmasına rağmen, neden kadroyu önemli ölçüde yükseltmediği konusunda yaşadığı kafa karışıklığını dile getirdi.



Heat'in "hiçbir şansı olmayan bir kadro kurduğunu" söyleyen Van Gundy, ekibin iki yıl önceki sürpriz Final serisi görünümünün, kadrosunun gerçek potansiyeli hakkındaki yargısını bulandırmış olabileceğini öne sürdü.



Van Gundy, Heat'in Doğu Konferansı'ndaki en iyi takımlarla aynı seviyede olmadığını ve özellikle Boston, New York ve Philadelphia'nın daha üstün kadrolara sahip olduğunu açıkladı.



"SPO VE BUTLER'A GÜVENİYORLAR"



Van Gundy ayrıca Indiana, Orlando ve Cleveland gibi diğer takımların Miami'den daha eksiksiz kadrolara sahip olduğunu belirtirken, takımın başantrenör Erik Spoelstra'nın "mucizeler yaratmasına güvenen bir takım gibi göründüğünü" iddia etti. Ancak eski koç, Spoelstra'nın bile bazı konularda sınırları olduğunu ve Miami'nin mevcut kadrosunun ligdeki en iyilerle rekabet etmek için gerekli derinlik ve yetenekten yoksun olduğunu sözlerine ekledi.



Van Gundy son olarak Miami'nin önemli değişiklikler olmadan rekabet edebilme ihtimali konusunda endişelerini dile getirirken, yalnızca Jimmy Butler'a güvenmenin sürdürülebilir bir strateji olmadığını söyledi ve özellikle çok sayıda güçlü takımın olduğu bir konferansta, her gece rekabet edebilecek bir kadro oluşturmanın önemini vurguladı.



Heat, geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada yer almış ve Play-In turnuvası aracılığıyla playofflara yükselmiş, ancak sonunda Boston Celtics tarafından beş maçta elenmişti. Sezon sonunda takımın kilit oyuncuları Butler ve Terry Rozier'ın sakatlıkları, playofflardan erken ayrılmalarına sebep olmuştu.



