van de Beek resmen Manchester United'da!

Manchester United, Ajax'ın genç orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i transfer ettiğini açıkladı. Transfer döneminde adı sıklıkla devlerle anılan Hollandalı'nın son kararı Kırmızı Şeytanlar oldu.



van de Beek ilk açıklamasında; "Böylesine büyük bir geçmişe sahip kulübe katılmanın nasıl bir his olduğunu açıklayamam. Ajax'a teşekkür ederim. Orada büyüdüm ve her zaman aramızda bir bağ olacak. Artık kariyerimde bir sonraki adımı atmanın zamanı geldi." dedi.



MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI



van de Beek'in menajeri açıklamasında; "Sonuç olarak Manchester United ısrarında devam etti ve yeni bir takım inşa etmek için istekli görünüyorlardı. Arsenal de van de Beek'i istedi ama transfer için gerekli para ellerinde yoktu. En büyük kulüpler bile bir zorluğun içerisine girdiler." demişti.



Genç orta saha oyuncusu Donny van de Beek, geçtiğimiz sezon takımı Ajax ile 37 resmi maça çıktı. van de Beek, bu maçlarda takımına 10 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.



