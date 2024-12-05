Van Bronckhorst'un idmanlarına futbolculardan eleştiri!





Takımın uzun süredir fiziksel durumu tartışma konusuydu. Genelde karşılaşmaların ikinci yarılarında oyundan düşen, 20-25 dakika baskı üretmekte zorlanan Beşiktaş'ın düştüğü durumun nedeni Giovanni van Bronckhorst...



Beşiktaş , son 7 resmi maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.Takımın uzun süredir fiziksel durumu tartışma konusuydu. Genelde karşılaşmaların ikinci yarılarında oyundan düşen, 20-25 dakika baskı üretmekte zorlanan Beşiktaş'ın düştüğü durumun nedeni Giovanni van Bronckhorst...

Hollandalı

teknik adam, yaz kampından

itibaren takıma yükleme

antrenmanı yaptırmamıştı.

Fitness çalışmaları da basit ve yok denecek kadar azdı. Kartal, sezona iyi bir giriş yapsa da devamında hızlı bir düşüş yaşadı.



"ADALELERİMİZ ERİDİ RESMEN"



Futbolcular da durumu,

çalıştık"





İDMAN PROGRAMLARI DEĞİŞTİ



Fiziksel açıdan iyi bir noktada olmayan Beşiktaş'ta teknik sorumluluğu üstlenen Serdar Topraktepe, takımın kondisyonunu yükseltmek ve gücünü artırmak adına idman programlarını değiştirip, izinleri de azalttı.







sözleriyle açıkladı.Fiziksel açıdan iyi bir noktada olmayan Beşiktaş'ta teknik sorumluluğu üstlenen Serdar Topraktepe, takımın kondisyonunu yükseltmek ve gücünü artırmak adına idman programlarını değiştirip, izinleri de azalttı.

Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, veda mesajı yayımlarken çarpıcı ifadeler kullandı: