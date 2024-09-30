Van Bronckhorst'tan sert uyarılar: "Böyle gitmez!"

Farklı Ajax yenilgisi Beşiktaş'taki sorunları da gün yüzüne çıkardı. Rakibin, orta sahayı çok çabuk katedip, defansı zorda bırakması Hollandalı hocanın canını sıkarken "İlk iş olarak bunu düzeltmeliyiz" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst'tan sert uyarılar: 'Böyle gitmez!'
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30 Eylül 2024 10:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, rakip yarı sahada yapılan baskı ve alan savunmasının işleyişinden memnun değil...

"BU DURUMU DÜZELTMELİYİZ"

Bu konuda Kayserispor maçı öncesi takıma uyarılarda bulunan van Bronckhorst, oyunculara eksikleri tek tek göstererek, "Bu durumu düzeltmeliyiz" dedi.

Özellikle geçişlerde rakibe rahat alan tanındığını söyleyen Hollandalı hoca, tempolu, doğru baskı yapmaları ve defansa yardım etmeleri gerektiğini aktardı.

"MERKEZDE ZAYIF KALDIK!"

Eyüpspor ve Ajax maçlarında merkezde zayıf kaldıklarını, bekleri de çok yalnız bıraktıklarını dile getiren deneyimli hoca, "Oyunumuzun gelişmesi takım savunmasına bağlı. Aksi takdirde benzer durumları tekrar yaşarız. Ne kadar iyi hücum yaparsanız yapın, rakibinizin üzerinize kolay gelmesine izin verirseniz boşa çabalamış olursunuz" ifadelerini kullandı. 

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