Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Konyaspor maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı
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20 Ekim 2024 15:37
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Konyaspor mücadelesiyle birlikte ilk 11'e dönüş yaptı.

Semih, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı üst üste 7 maçta yedek soyunmuştu. Yıldız oyuncuya 11'de görev vermemesi yüzünden tepki toplayan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst sonunda bu konudaki fikrini değiştirdi.

Hollandalı teknik adam, Semih Kılıçsoy'a bugün 11'de forma verdi.. Yetenekli futbolcu yine sol kanatta görev yapacak. Sakatlığı bulunan Milot Rashica'nın yokluğunda ise sağ kulvarda Ernest Muçi yer alacak.

Semih Kılıçsoy ligde en son Antalyaspor'la 18 Ağustos'ta oynanan 2. hafta maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor maçlarında ikinci yarılarda oyuna dahil olan Semih, Gaziantep FK ile oynanan son karşılaşmada ise hiç süre alamamıştı. Başarılı oyuncu, Avrupa'daki Ajax ve Frankfurt maçlarında da ikinci yarılarda görev yaptı.  

 

 

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